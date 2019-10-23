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منوعات

يا ناكرة الجميل.. حرب كلامية بين نجيب ساويرس وليليان داود بسبب مظاهرات لبنان

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:25 م
نجيب ساويرس و ليليان
نجيب ساويرس و ليليان داود
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مصطفى كرم
هاجم رجل الاعمال نجيب ساويرس الاعلامية اللبنانية ليليان داود بعد تغريدته الاخيرة عن مظاهرات لبنان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وجاءت تغريدة ليليان داود لنجيب ساويرس بشأن سخريته من مظاهرات لبنان قائلة "سقطة كبيرة للاسف".

ليرد عليها نجيب ساويرس قائلا " ‏‎‎حتى إنتى يا بروتوس ...عيب عليكى .....لو مشفتيش مش مشكلتى ... ! إعتذرى إنتى بقه". وقامت الاعلامية اللبنانية بالرد علي نجيب ساويرس قائلة "‏‎‎مش إلك هالاسلوب، انت اكبر من هيك.. صح؟".

ليهاجمها نجيب ساويرس قائلا" ‏لا ده كلامى و أسلوبى و لقد تجاوزتى و نسيتى ! و الكبير كبير مهما رماه الصغار بالحجارة ..... "،. لترد عليه مرة اخري قائلة " ‏يبقى خليك "كبير"!

وتابع نجيب ساويرس عليها بالرد قائلا" ‏كبير غصب عنك يا ناكرة الجميل ! و صدق المثل اتق شر من احسنت اليه "، لتهاجمه ليليان داود ببعض الالفاظ قائلة "‏‎عيب عليك واحترم نفسك، واعرف حدودك كائن من تكون، انت لم تحسن علي عملت بالقناة بعقد وكل عمري تعاملت بمهنية، وانت عارف كتير منيح اني محترمة وعمري ما طلبت منك اَي حاجة خارج سياق العمل احترم نفسك يا عيب الشوم بس! وإياك ترجع تكتب تاني جد جد يا عيب الشوم.. انت خيبة كبيرة بالفعل!".

متابعة" ‏ما إلك اَي جميل علي، تركتني فريسة لكلاب السلطة وخلعت وحتى ما كلفت نفسك انك تخبرني ليك مش لو كنت نجيب ساويرس لو كنت نبي مش فارقة معي منك وانت عارف كتير منيح اني لو حكيت رح تتبهدل يا عيب الشوم عليك اَي جميل تتحدث عنه! عيب الشوم ".

ليرد نجيب ساويرس عليها قائلا" ‏كدابة ‏اياكى انتى ان ترجعى  تكتبى تانى !".

وكان نجيب ساويرس علق على مظاهرات لبنان ساخرا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: " قاعد بتفرج علي مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".

ولقيت التغريدة غضب نيكول سابا التي هاجمت نجيب ساويرس ب" نكتك بيخة، عيب عليك "ورد عليها ساويرس قائلا "احنا المصريين بنكت على نفسنا طول الوقت ودى شهرتنا، إحنا أخف دم شعب على الإطلاق، وبنضحك على مشاكلنا، وحكومتنا، وبنحب الناس الرايقةً اللى بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة أنا لا مليش فى دول، والضحك مش معناه إن أنا مش مع معاناة لبنان واليمن وسوريا، وحضرتك متاخديش بنط على حسابى".
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