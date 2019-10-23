مصير شكاوى الأهلي .. محمود الخطيب يوجه سؤالا محرجا لمسئولي اتحاد الكرة

طالب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بتفعيل دور اللجان باتحاد كرة القدم خاصة لجنة الانضباط والأخلاق للحفاظ على استقرار المسابقات وإيقاف أي تجاوزات، خاصة وأن النادي الأهلي تقدم بثلاث شكاوى رسمية للجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، الأولى في عهد مجلس إدارة الاتحاد السابق، واثنتان عقب تولى اللجنة المؤقتة الحالية المسئولية، ولا يزال النادي الأهلي ينتظر البت في هذه الشكاوى.



وقال الخطيب في تصريحات صحفية اليوم أنه يجب أن يقوم اتحاد الكرة بإخطار الأندية بلائحة الجزاءات التي يستند إليها عند تطبيق أية عقوبات للاطلاع عليها وإبلاغ كل عناصر اللعبة بها لتجنب أي تجاوز، وفى نفس الوقت تكون هناك قناعة لدى الجميع بهذه العقوبات حال صدورها.



وأضاف:« لابد من تكاتف كل الجماهير بمختلف انتماءاتهم، وأن تقف خلف المنتخبات الوطنية وتساند الأجهزة الفنية واللاعبين لتحقيق طموحات الكرة المصرية».



وأوضح: «أثق بأن جماهير الأهلي الوفية سوف تستمر في مساندة فرق النادي الرياضية في جميع المسابقات لمواصلة رحلة الإنجازات والبطولات على كل المستويات، وهذه الجماهير العظيمة تستحق كل الشكر والتحية".