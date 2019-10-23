Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصير شكاوى الأهلي .. محمود الخطيب يوجه سؤالا محرجا لمسئولي اتحاد الكرة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:05 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
طالب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بتفعيل دور اللجان باتحاد كرة القدم خاصة لجنة الانضباط والأخلاق للحفاظ على استقرار المسابقات وإيقاف أي تجاوزات، خاصة وأن النادي الأهلي تقدم بثلاث شكاوى رسمية للجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، الأولى في عهد مجلس إدارة الاتحاد السابق، واثنتان عقب تولى اللجنة المؤقتة الحالية المسئولية، ولا يزال النادي الأهلي ينتظر البت في هذه الشكاوى.

وقال الخطيب في تصريحات صحفية اليوم أنه يجب أن يقوم اتحاد الكرة بإخطار الأندية بلائحة الجزاءات التي يستند إليها عند تطبيق أية عقوبات للاطلاع عليها وإبلاغ كل عناصر اللعبة بها لتجنب أي تجاوز، وفى نفس الوقت تكون هناك قناعة لدى الجميع بهذه العقوبات حال صدورها.

وأضاف:« لابد من تكاتف كل الجماهير بمختلف انتماءاتهم، وأن تقف خلف المنتخبات الوطنية وتساند الأجهزة الفنية واللاعبين لتحقيق طموحات الكرة المصرية».

وأوضح: «أثق بأن جماهير الأهلي الوفية سوف تستمر في مساندة فرق النادي الرياضية في جميع المسابقات لمواصلة رحلة الإنجازات والبطولات على كل المستويات، وهذه الجماهير العظيمة تستحق كل الشكر والتحية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العين الحمراء تبدأ في الظهور.. قرار قوي من اتحاد الكرة قبل سوبر الأهلي والزمالك

الخطيب يوجه رسالة لجماهير الأهلي واللاعبين بعد السوبر

رد ناري من مرتضى منصور على شكوى الأهلي ضده في اتحاد الكرة

شاهد .. وصول الخطيب واللاعبين لحفل تسليم درع الدوري

أول تعليق رسمي من محمود الخطيب على تأجيل بطولة الدوري

ترشيحاتنا

بإطلالة نحيفة.. ويزو تستعرض رشاقتها.. ومتابعون: خسيتي شويتين

تامر حسني يرد على هنادي مهنا بعد تصريحها عنه

عمرو وردة يثير الجدل مع فتاة جديدة..شاهد السبب

طفلة العاشر من رمضان.. فيديو لحظة انتشال جثة مروة بعد صعقها بسبب الأمطار

الخطيب يطالب بسرعة تطبيق الـ VAR لمساعدة الحكام وتلافي الأخطاء

بسبب سرطان الثدى .. فنانة شهيرة تحلق شعرها على الزيرو كل عشر سنوات .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى

مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك

مباراة الأناقة | ملكات العالم بفساتين ساحرة في أسبوع| من الأجمل؟