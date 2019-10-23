أوامر ملكية سعودية بتعيينات حكومية رفيعة المستوى.. تعرف عليها

أفادت وكالة الأنباء بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتور عبد الله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.



كما أصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا بتعيين صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.



وأصدر العاهل السعودي أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتور عصام بن عبد الله بن خلف الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.



كما صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور طارق بن عبد الله بن عبدالعزيز الشدي رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.