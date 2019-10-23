Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أوامر ملكية سعودية بتعيينات حكومية رفيعة المستوى.. تعرف عليها

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 09:03 م
العاهل السعودي الملك
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
Advertisements
أحمد محرم
أفادت وكالة الأنباء بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتور عبد الله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.

كما أصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا بتعيين صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

وأصدر العاهل السعودي أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتور عصام بن عبد الله بن خلف الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور طارق بن عبد الله بن عبدالعزيز الشدي رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

تغييرات واسعة في الديوان الملكي.. تفاصيل الاوامر الملكية السعودية

10 معلومات عن فهد بن محمد العيسى رئيس الديوان الملكي السعودي الجديد

أوامر ملكية بتعيينات وهيئات جديدة أبرزها فهد محمد العيسى للديوان الملكى

شغل مدير مكتب وزير الدفاع .. من هو فهد بن محمد العيسى رئيس الديوان الملكي السعودي الجديد

أوامر ملكية بتعيينات وهيئات جديدة.. الملك سلمان يقود مسيرة الإصلاح الهيكلي ومكافحة الفساد في السعودية

ترشيحاتنا

بعد إجراء الرباط الصليبى.. تطورات إصابة نجم الأهلي خلال المران

لاعبو الأهلي يطمئنون على محمد محمود

بدون مكياج.. داليا البحيري تحتفل بعيد ميلادها مع عادل إمام وزوجها

شاهد | ياسمين الخطيب تكشف مفاجأة عن جنسية والدتها

بـ غوايش وسلاسل ذهب.. منة فضالي بإطلالة غريبة على سجادة حمراء

أمر ملكي سعودي بإعفاء وزيرا الخارجية والنقل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى

مش للكركبة.. 10 أفكار لاستغلال البلكونة بطريقة شيك

مباراة الأناقة | ملكات العالم بفساتين ساحرة في أسبوع| من الأجمل؟