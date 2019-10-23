10 جثث | ضحايا الأمطار فى مصر | مروة اتكهربت وهى راجعة من المدرسة وعم سيد وهو مروح



واستقبل مستشفى الحامول المركزي س. م 40 سنة، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى بالبطن والفخذين، ادعاء صعق كهربائي، وتوفي متأثرًا بهذه الإصابة.



واستقبل مستشفى مطوبس المركزي إ. ر من قرية القني بمركز مطوبس نتيجة تعرضه لإدعاء صعق كهربائي من عمود إناره أمام منزله بسبب هطول الأمطار.



وفى الشرقية لفظت الطفلة مروة صاحبة الـ 9 سنوات أنفاسها الأخيرة أثناء عودتها من المدرسة بالعاشر من رمضان بعد أن صعقت بجوار عمود انارة وتفاجأ المارة بصعق كهربائي يمسك بملابسها المبللة بالمياه لتلقى مصرعها في الحال وسقطت في مياه الأمطار بالحي 14 وقام الأهالى باستخراج الجثة من المياه بـ " لودر " وتبين أن وفاة الطفلة نتيجة حدوث ماس كهربائي بعمود الإنارة بسبب حالة التقلبات التي شهدتها المدينة أمس وسقوط أمطار غزيرة على المدينة.



وفى محافظة الغربية لقى 3 أشخاص مصرعهم بسبب الأمطار حيث لقى طفل بقرية سملا بمركز قطور فى العقد الأول من عمره مصرعه صعقا بالكهرباء بسبب هطول الأمطار أثناء سيره بشوارع قرية "سملا" وتم نقله جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى قطور المركزي.



كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع الطفل "محمد .ه .ا " مقيم بقرية سملا بدائرة المركز نتيجة ملامسته عمود كهرباء بشوارع ذات القرية .



كما لقي المواطن هشام .م .ا 49 سنة سائق توك توك مصرعه أثناء قيامه بنزح مياه الأمطار من أعلى سطح منزله بمنطقة المنشية الجديدة بالمحلة الكبرى.



كما شهدت منطقة كفر عنان بمركز زفتى مصرع سيدة فى العقد الثالث من عمرها أثناء كسحها مياه الأمطار من أعلى سطح منزلها بسبب اختلال توازنها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام.



وفى القاهرة لقى عامل مصرعه بمنطقة المعادي، صعقا بالكهرباء ، أثناء مروره بأحد شوارع المعادي بسبب مياه الأمطار تبين أن المتوفى يدعي سيد. ف عامل ومقيم بمنطقة كوتسيكا، دائرة القسم، صعقا بالكهرباء أثناء مروره بأحد الشوارع، وتبين أن أحد أعمدة الإنارة كانت تلامس أسلاكها مياه الأمطار بالشارع، وهو ما تسبب في مصرعه في الحال.



وفي محافظة الدقهلية لقيت طالبة مصرعها في الدقهلية، إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها بقرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بعدما انزلقت قدماها أثناء كسح مياه الأمطار من السطح فسقطت على الأرض.



شهدت محافظات مصر هطول امطار كثيفة مما تسبب فى وفاة 10 أشخاص نتيجة الصعق بالكهرباء والسقوط من أعلى أثناء تنظيف مياه الأمطار وملامسة أعمدة الانارة .فى محافظة شمال سيناء لقى مزارع وابنته مصرعهما فى مدينة الحسنة بسبب هطول الأمطار بغزارة شديدة وهما عبدالله سلامه حسن الشويكي 47 عاما مزارع ، وابنته خديجة عبدالله سلامه حسن الشويكي 13عاما.وفى كفر الشيخ لقى شخصان مصرعهما صعقا بالكهرباء بمركزي الحامول ومطوبس بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.