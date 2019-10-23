هاشتاج #اوامر_ملكية يتصدر تويتر فى السعودية بعد تعيين فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية|شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكه العربية السعودية هشتاج #اوامر_ملكية بعد تعيين فيصل بن فرحان بن عبد الله وزيرا للخارجية السعودي خلفا لإبراهيم العساف.
وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر بالمملكه وجاءت التعليقات كالتالي :
#اوامر_ملكيه
أتمنى من خادم الحرمين الشريفين انشاء هيئه تهتم بتوظيف العاطلين والعاطلات عن العمل.
كلما ظهرت #اوامر_ملكيه نتذكر ملك الإنسانية حبيب الشعب عبدالله
عطا الشعب وعطاه الله ، كل السعوديين يترحمون عليه ، حينما قال لا تنسوني من دعائكم .. لن ننساه .. رحمه الله
#اوامر_ملكيه يارب عساها خير وفرح.
#اوامر_ملكيه اللهم اجعلها خيرا للبلاد وادم علينا الامن والامان.
وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر بالمملكه وجاءت التعليقات كالتالي :
#اوامر_ملكيه
أتمنى من خادم الحرمين الشريفين انشاء هيئه تهتم بتوظيف العاطلين والعاطلات عن العمل.
كلما ظهرت #اوامر_ملكيه نتذكر ملك الإنسانية حبيب الشعب عبدالله
عطا الشعب وعطاه الله ، كل السعوديين يترحمون عليه ، حينما قال لا تنسوني من دعائكم .. لن ننساه .. رحمه الله
#اوامر_ملكيه يارب عساها خير وفرح.
#اوامر_ملكيه اللهم اجعلها خيرا للبلاد وادم علينا الامن والامان.