هاشتاج #اوامر_ملكية يتصدر تويتر فى السعودية بعد تعيين فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية|شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكه العربية السعودية هشتاج #اوامر_ملكية بعد تعيين فيصل بن فرحان بن عبد الله وزيرا للخارجية السعودي خلفا لإبراهيم العساف.



وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر بالمملكه وجاءت التعليقات كالتالي :



‏‎#اوامر_ملكيه

أتمنى من خادم الحرمين الشريفين انشاء هيئه تهتم بتوظيف العاطلين والعاطلات عن العمل.



‏كلما ظهرت ‎#اوامر_ملكيه نتذكر ملك الإنسانية حبيب الشعب عبدالله

عطا الشعب وعطاه الله ، كل السعوديين يترحمون عليه ، حينما قال لا تنسوني من دعائكم .. لن ننساه .. رحمه الله



‏‎#اوامر_ملكيه يارب عساها خير وفرح.



‏‎#اوامر_ملكيه اللهم اجعلها خيرا للبلاد وادم علينا الامن والامان.