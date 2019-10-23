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أخبار العالم

هاشتاج #اوامر_ملكية يتصدر تويتر فى السعودية بعد تعيين فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية|شاهد

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:16 م
فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكه العربية السعودية هشتاج #اوامر_ملكية بعد تعيين فيصل بن فرحان بن عبد الله وزيرا للخارجية السعودي خلفا لإبراهيم العساف.

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر بالمملكه وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎#اوامر_ملكيه
أتمنى من خادم الحرمين الشريفين انشاء هيئه تهتم بتوظيف العاطلين والعاطلات عن العمل.

‏كلما ظهرت ‎#اوامر_ملكيه نتذكر ملك الإنسانية حبيب الشعب عبدالله
عطا الشعب وعطاه الله ، كل السعوديين يترحمون عليه ، حينما قال لا تنسوني من دعائكم .. لن ننساه .. رحمه الله

‏‎#اوامر_ملكيه يارب عساها خير وفرح.

‏‎#اوامر_ملكيه  اللهم اجعلها خيرا للبلاد وادم علينا الامن والامان.
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