أسباب ظهور دوالي الساقين.. وخطوات بسيطة تخلصكى منها نهائيا

يتنشر ظهور دوالي الساقين مع التقدم في العمر، وهو الامر الذي يتسبب في الإزعاج، ذلك بسبب تشوه منظر القدمين، وأغلب المصابين بـ دوالى الساقين لا يعرفون السبب الرئيسي في الإصابة بها، وفيما يلي سنقوم بذكر ابرز أسباب الإصابة بـ دوالي الساقين، وكيف يمكن التخلص منها.



وتظهر دوالي الساقين على شكل خطوط متعرجة ومنتفخة على الساقين والفخذين، ويمكن رؤيتها بشكل واضح حيث تظهر باللونين الأزرق والأحمر وتكون في بعض الأحيان بارزة عن سطح الجلد.



وقال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة القاهرة من الأسباب المؤدية لدوالى الساقين، أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بـ دوالي الساقين ومنها زيادة الوزن وعوامل وراثية، وتغير مستويات الهرمونات في الجسم والوقوف لفترات طويلة والحمل والتقدم في العمر.



وأضاف الدالى، إلى انه يتم علاج دوالي الساقين من خلال تغيير أسلوب الحياة حيث ينصح المريض بالتخلص من الوزن الزائد وتجنب الوقوف، أو المشي لفترات طويلة والحرص على الحصول على قسط كاف من الراحة وارتداء الجوارب الضاغطة، وفي حال عدم استجابة الحالة يتم اللجوء إلى العلاج بالليزر للتخلص من دوالي الساقين في الحالات المتقدمة، حيث يتم استخدام أشعة الليزر لعلاج دوالي الساقين من خلال إجراء بسيط يؤدي إلى تحسن الحالة بشكل كبير.



وأشار الدالى، إلى انه في بعض الحالات يتم تسليط أشعة الليزر داخل الوريد المصاب عن طريق قسطرة دقيقة يتم إدخالها إلى الوريد المتضرر تحت تأثير التخدير الموضعي، حيث يعمل الليزر على إغلاق الوريد فيختفي ويموت بعد فترة.