سيف زاهر يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد محمود عقب إصابته بـ الرباط الصليبي

وجه الإعلامي سيف زاهر، رسالة لـ محمد محمود، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي؛ عقب إصابته للمرة الثانية بـ قطع في الرباط الصليبي أثناء مران الفريق اليوم.





وأكد سيف زاهر، في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، أن محمد محمود، لاعب مميز، ولديه مهارات وإمكانات رائعة، وسيعود قريبًا للملاعب بشكل أقوى.





وأضاف سيف زاهر، أن هناك العديد من اللاعبين تعرضوا لإصابة "الصليبي" مرتين أو أكثر، ولكن عادوا أفضل من ذي قبل على رأسهم حسني عبدربه، وعبدالواحد السيد، ومحمود عبد العزيز، وأحمد حجازي، نجم "ويست بروميتش".





وتابع سيف زاهر، أن محمد محمود يعاني من سوء حظ منذ انتقاله للنادي الأهلي.





وغادر محمد محمود مران الفريق مساء أمس، الأربعاء، بسبب الإصابة.





وتعرض اللاعب للإصابة أثناء مشاركته في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.