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فن

اخبار الفن.. سبب غياب اليسا عن مظاهرات لبنان.. واحمد حلمي يدعم مشروع ابنته لي لي الجديد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:29 ص
اخبار الفن
اخبار الفن
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قسم الفن

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:


رغم دعمها.. سبب عدم مشاركة إليسا في المظاهرات اللبنانية
علم "صدى البلد" من مصدر خاص، أن الفنانة اللبنانية إليسا لم تشارك في التظاهرات الأيام الماضية رغم تأييدها لها؛ لأنها كانت موجودة في القاهرة.



احمد حلمي يدعم مشروع ابنته لي لي بهذه الطريقة ..صور
دعم الفنان احمد حلمى، ابنته الكبرى لي لي بعد إطلاقها مشروعًا جديدًا، يعتمد على رسم تصميمات على الملابس والحقائب، بنشر صور عبر خاصية "ستوري" لتشكلية من أعمالها.


تلاحق زوجي.. رد فعل صادم من زوجة جاستين بيبر بعد أغنية سيلينا جوميز الجديدة
بدأت المناوشات بين زوجة المغني الكندي جاستين بيبر، عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، وحبيبته السابقة سيلينا جوميز الخروج الى النور وذلك بعد مرور ساعات على طرح اغنية "سيلينا جوميز" الجديدة lose you to love me.


بعد الانفصال عن احمد فلوكس .. شروط هنا شيحة للزواج مجددا
أشهر قليلة مرت على انفصال الفنانة هنا شيحة عن زوجها الفنان أحمد فلوكس بعد زيجة لم يكتب لها القدر الاستمرار سوى قرابة ثمانية أشهر، ولكن فاجأت هنا شيحة الجميع بالإعلان عن مواصفات فارس أحلامها الجديد.


نداء شرارة تغني لـ عمرو دياب
نشرت الفنانة نداء شرارة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، مقطع فيديو وهى تغنى أغنية عمرو دياب الجديد "قدام مرايتها".



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