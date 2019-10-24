بعد خناقة نجيب ساويرس.. ليليان داوود تتصدر جوجل

تصدرت الإعلامية ليليان داوود مؤشر البحث جوجل في مصر بعد يوم من المشادة الكلامية التي حدثت بينها ورجل الأعمال نجيب ساويرس.





وبحث كثيرون عن اسم الإعلامية اللبنانية الأصل ليليان داوود بعد انتشار الخناقة والمشادة الكلامية بينها ونجيب ساويرس على موقع التغريدات تويتر.





وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس هاجم الإعلامية ليليان داود بعد تغريدته الاخيرة عن مظاهرات لبنان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وجاءت تغريدة ليليان داود لنجيب ساويرس بشأن سخريته من مظاهرات لبنان قائلة: "سقطة كبيرة للاسف".





ليرد عليها نجيب ساويرس قائلا :" ‏‎‎حتى إنتى يا بروتوس ...عيب عليكى .....لو مشفتيش مش مشكلتى ... ! اعتذرى انتى بقه". وقامت الاعلامية اللبنانية بالرد علي نجيب ساويرس قائلة "‏‎‎مش إلك هالاسلوب، انت اكبر من هيك.. صح؟".





ليهاجمها نجيب ساويرس قائلا:" ‏لا ده كلامى و أسلوبى و لقد تجاوزتى و نسيتى ! و الكبير كبير مهما رماه الصغار بالحجارة ..... "،. لترد عليه مرة أخرى قائلة: " ‏يبقى خليك "كبير"!.





وتابع نجيب ساويرس عليها بالرد قائلا:" ‏كبير غصب عنك يا ناكرة الجميل ! و صدق المثل اتق شر من احسنت اليه "، لتهاجمه ليليان داوود ببعض الألفاظ قائلة: "‏‎عيب عليك واحترم نفسك، واعرف حدودك كائن من تكون، انت لم تحسن علي عملت بالقناة بعقد وكل عمري تعاملت بمهنية، وانت عارف كتير منيح اني محترمة وعمري ما طلبت منك اَي حاجة خارج سياق العمل احترم نفسك يا عيب الشوم بس! وإياك ترجع تكتب تاني جد جد يا عيب الشوم.. انت خيبة كبيرة بالفعل!".





وتابعت: "‏ما إلك اَي جميل علي، تركتني فريسة لكلاب السلطة وخلعت وحتى ما كلفت نفسك انك تخبرني ليك مش لو كنت نجيب ساويرس لو كنت نبي مش فارقة معي منك وانت عارف كتير منيح اني لو حكيت رح تتبهدل يا عيب الشوم عليك اَي جميل تتحدث عنه! عيب الشوم ".





ليرد نجيب ساويرس عليها قائلا" ‏كدابة ‏اياكى انتى ان ترجعى تكتبى تانى !".





وكان نجيب ساويرس علق على مظاهرات لبنان ساخرا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "قاعد بتفرج على مظاهرات لبنان أول ما حسيت مراتي دخلت حولت على حرب اليمن".



