Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

رسميًا إطلاق نسخة McLaren من هاتف OnePlus 7T Pro.. صور

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:44 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
كشفت شركة OnePlus الصينية اليوم رسميًا عن نسخة McLaren من هاتف OnePlus 7T Pro، والذى ياتى بمواصفات تؤهله للمنافسة بقوة فى هذا العام.

وبحسبجى إس إم آرينا، يأتى OnePlus 7T Pro McLaren Edition بشاشة كاملة بدون حواف قياس 6.67 بوصة من نوع Fluid AMOLED ، مع نوتش قطرة الماء فى منتصفها، ومغطاة بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass 6 ضد الكسر والخدوش.

ولعشاق التصوير يمتلك OnePlus 7T Pro McLaren Edition كاميرا رباعية بدقة 48 و8 و 16 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا دقة 8 ميجابيكسل لتوفير أفضل تجربة تصوير على الإطلاق، مع كاميرا أمامية متحركة بدقة 16 ميجابيكسل.

ويحتوى OnePlus 7T Pro McLaren Edition على معالج قوى من نوع Snapdragon 855+ بقوة 2.96 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائى سعة 12 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى.

وسيدعم OnePlus 7T Pro McLaren Edition تقنية الاتصال بالجيل الخامس 5G، بالإضافة لميزة الشحن السريع بقوة 30 وات، بدون فتحة سماعة الرأس التقليدية قياس 3.5 ميلليمتر، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها، كما يدعم كابل من نوع Type-C 1.0، مع بطارية كبيرة 4085 ميللى أمبير، وميزة الشحن اللاسلكي العكسى.

ويعمل OnePlus 7T Pro McLaren Edition بنظام آندرويد 10، مع واجهة تشغيل OxygenOS 10، ويأتى بلون واحد فقط هو الأسود، مقابل سعر 859 يورو، ما يعادل 15 ألف جنيه مصري.
رسميًا إطلاق نسخة McLaren من هاتف OnePlus 7T Pro.. صور
رسميًا إطلاق نسخة McLaren من هاتف OnePlus 7T Pro.. صور
رسميًا إطلاق نسخة McLaren من هاتف OnePlus 7T Pro.. صور
رسميًا إطلاق نسخة McLaren من هاتف OnePlus 7T Pro.. صور
رسميًا إطلاق نسخة McLaren من هاتف OnePlus 7T Pro.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

OPPO تطلق 3 نسخ من Reno 2.. تعرف على المواصفات والسعر.. فيديو وصور

OnePlus تزيح الستار عن 7T و 7T Pro .. تعرف على المواصفات .. صور

قبل طرحهما بساعات.. تعرف على مواصفات Mate 30 وMate 30 Pro .. صور

Huawei تكشف عن نسخة Porsche Design من Mate 30.. صور

قاتل الآيفون.. OnePlus 7T.. تعرف على المواصفات والسعر.. صور

Motorola تكشف عن أول هاتف ذكي بكاميرا متحركة

ترشيحاتنا

لن تتوقع.. سعر صادم لـ حذاء منى زكي في دبي.. صور

لخسارة الوزن.. 3 فوائد غير متوقعة لهذا النوع من المكسرات

اهم الاخبار.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة جديدة بشأن قناة الزمالك.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها بـ هوت شورت.. القصة الكاملة لمعلمة مصرية تسببت في وفاة طفل كويتي

الدولة انتصرت.. مرتضى منصور يعلق على تأجيل مباريات الدوري

حكم تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم 24 - 10 -2019.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شتاء ممطر.. برق وأمطار رعدية غزيرة في الدقهلية

بالكاجوال.. ياسمين صبري تصبح على جمهورها

بدون مكياج .. درة تفاجئ متابعيها بإطلالة هادئة على إنستجرام