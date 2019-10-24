شتاء ممطر.. برق وأمطار رعدية غزيرة في الدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية منذ فجر اليوم، الخميس، هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بمدن وقرى المحافظة.



وتأثرت حركة السيارات على الطرق الرئيسية، فيما تراكمت مياه الأمطار في الأماكن المنخفضة في الشوارع، وشهدت الشوارع زحامًا مروريًا، كما أغلق الباعة محالهم وعزف الطلاب عن الذهاب لمدارسهم بسبب الطقس السيئ والأمطار والرعد والبرق.



وقام رؤساء المراكز والمدن بالدفع بسيارات شفط المياه لإزالة المياه من الشوارع التي تعيق حركة السير.