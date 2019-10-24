جوجل تطلق مجموعة تطبيقات ذكية للمساعدة في قضاء وقت أقل على الهاتف

بعد إدخال أدوات الرفاهية الرقمية الخاصة بنظام التشغيل أندرويد في مؤتمر مطوري جوجل io العام الماضي، قامت الشركة منذ ذلك الحين بتوسيع الميزة التي تم تعيينها لتشمل خيارات عدة جديدة، مثل وضع التركيز وتحسين الرقابة الابوية للعائلات التي لديها أطفال، أما الآن قدمت الشركة مجموعة من التطبيقات التجريبية المصممة لمساعدة المستخدمين على معرفة أفضل استخدام لأجهزتهم وتقليل الوقت عند النظر إلى شاشة الهاتف.



وبحسب ما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني، تختلف التطبيقات التي تعد جزءًا من منصة Digital Wellbeing Experiences الجديدة، عن أدوات التحكم القياسية في وقت الشاشة، أى إنها مشروعات مفتوحة المصدر تهدف إلى إطلاق التفكير خارج إطار الصندوق، ولكن ليس بالضرورة أن يكون لديها أدوات.



ومن بين التجارب التي أصدرتها جوجل سابقًا تجربة واحدة وهى فتح الساعة "Unlock Clock"، والتى توضح لك ببساطة عدد مرات فتح هاتفك في اليوم الواحد.



وتعلن جوجل عن إصدار نسخة تجريبية من تجارب للرفاهية الرقمية، وهى تطبيق "We Flip"، الذى يتيح لمجموعة من الأصدقاء أو عائلة الانفصال عن التكنولوجيا تمامًا من خلال قلب مفتاح كبير، وإذا فتح أي شخص هواتفه، تنتهي الجلسة للجميع مثل جعل الوقت الذى يقضيه أفراد العائلة في استخدام الهاتف كرياضة عائلية تنافسية.



ويطلق اسم جزيرة الصحراء "Desert Island" على تجربة رفاهية آخرى، وكما يوحي الاسم فأن جزيرة الصحراء تهدف إلى مساعدتك علي التركيز فقط علي التطبيقات الاساسية التي تحتاجها لمهمة معينة أو في يوم محدد، ويمكنك اختيار تلك التطبيقات بحد اقصي سبعة ومن ثم يبدأ التحدي لمدة 24 ساعة لرؤية ما إذا كان يمكنك التمسك فقط بهذا البرنامج ولا شيء آخر.



ويظهر تطبيق مورف "Morph"، تطبيقات مختلفة علي أساس الوقت من اليوم أو موقعك، ويمكنك تعيين بيئات واضحة مثل العمل أو المنزل، ولكن من الامثلة التى تضيفها جوجل بين خيارات التطبيق يظهر أيضا حالات مثل "عطلة" حيث قد ترغب في تقليل وقت التطبيق وتكون أكثر حضورا مع الآخرين.



وتعد تجربة صندوق بريد الإشعارات "Post Box"، هو لأعادة التفكير في كيفية تلقي الإشعارات، بدلًا من تلقيها بشكل مستمر علي مدار اليوم، يتيح لك التطبيق اختيار الوقت أو عدة أوقات على مدار اليوم، حيث يمكنك اختيار مرة واحدة فقط في اليوم أو لديك ما يصل إلى أربعة أوقات مختلفة لتسلم الإشعارات، وهناك أيضًا خيار "أنا بحاجة لرؤية الإشعارات الآن"، حيث يمكنك اختيار تجميع الإشعارات مرة واحدة في اي وقت إذا كنت تخشي كنت قد فاتك شيء مهم.



وتعتبر تجربة الرفاهية الرقمية الجديدة والتى تسمي نحن فليب "We Flip"، إذا كان قام الجميع بتثبيت التطبيق علي هواتفهم، يمكنك الانضمام إلى نفس الجلسة، والذي يبدا حساب مقدار الوقت الذي ذهبت المجموعة دون أي شخص فتح هاتفهم وهذا هو المقصود بوضوح للعائلة وصديق الوقت حيث يريد الناس لجعل جهدًا واعيًا لأخذ قسط من الراحة من التكنولوجيا.



وتهدف جوجل بهذه الخطوة على تشجيع المطورين علي الاستلهام من هذه الأمثلة المبكرة والخروج بتجاربهم الخاصة بالرفاهية الرقمية باستخدام حزمة الاختراق وواجهات برمجة التطبيقات المختلفة، وكتبت الشركة قائلة: "كلما زاد عدد الأشخاص الذين ينخرطون في المشاركة كلما استطعنا جميعا التعرف علي كيفية بناء تكنولوجيا أفضل للجميع".