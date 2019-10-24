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أخبار العالم

أول تعليق من سعد الحريري على خطاب الرئيس اللبناني ميشال عون

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:08 م
رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ترحيبه بدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال كلمة توجه بها إلى اللبنانيين، بإعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي.

وبحسب القناة، فقد اتصل الحريري برئيس الجمهورية، مرحبا بدعوته إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي، من خلال الآليات الدستورية المعمول بها.

وقال ميشال عون، في كلمة، توجه بها، اليوم الخميس، إلى اللبنانيين، إن "الإصلاح هو عمل سياسي بامتياز، لذلك أصبح من الضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي، كي تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها، من خلال الأصول الدستورية".

وأكد الرئيس اللبناني أن "الورقة الإصلاحية التي قدمتها الحكومة الاثنين الماضي، تشكل الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان من الانهيار المالي والاقتصادي"، معلنا استعداده للقاء وفد من المحتجين والاستماع إلى مطالبهم، وفتح حوار بناء معهم.
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