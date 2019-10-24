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رياضة

تعرف على تشكيل جينيراسيون لمواجهة الزمالك في أبطال أفريقيا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:30 م
جينيراسيون
جينيراسيون
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عمرو ابوبكر
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جينيراسيون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم الخميس على ملعب السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى : خاديما نداي
خط الدفاع: جبريل ديوب وبون ساماه ويوسوفوا ديانيه وبابا انسا بادجي
خط الوسط : اوسينو جايي وشريف بايو وخاديم دياو وعيسى ضيوف
خط الهجوم: دومنيك ميندي و مامي ليمامولاي
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