احتفال شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة بحفل تخرجهم

احتفل شباب الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادةAPLP، وذلك خلال الحفل الذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب.



وشهدت الدفعة الثانية تخرج ٨٦ طالبا يمثلون ٣١ دولة إفريقية. حريق أبدى الطلاب سعادتهم الكبيرة بتخرجهم .



الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، حيث ان مصر جزء لا يتجزأ من قارة إفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة.



ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.



وتتراوح الفئة العمرية للمشاركين من 18 إلى 30 عاما ، كما أن مدة التدريب تستمر ل6 أسابيع ، حيث من المستهدف تدريب 10 دفعات بإجمالي 1000 شاب إفريقي، بواقع 100 متدرب لكل دفعة حتى عام 2020.



وتصمنت الدفعة الأولى 29 دولة إفريقية، حيث بدأت في 1 يوليو، وانتهت في أغسطس الماضي، أما الدفعة الثانية فتصمنت ممثلين ل٣١ دولة إفريقية ، و بدأت الدراسة في 22 سبتمبر 2019.



ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد، يجمع الشباب الإفريقي باختلاف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.



وتم تصميم أساليب التدريب بحيث تكون غير تقليدية تشمل ورش عمل وأنشطة عملية، ونماذج محاكاة، وزيارات ميدانية وغيرها، حيث تم تنفيذ برنامج سياحي شامل للجانب الثقافي والاقتصادي والعلمي والرياضي ، كما سيتم تناول التحديات التي تواجه القارة الإفريقية مع الدارسين، مع إتاحة الفرصة لهم لتقديم أطروحات لتلك التحديات، الأمر الذي سيساهم في بناء قادة المستقبل من كافة الدول الإفريقية.



ويعد البرنامج بهذا التصميم نواة لخلق لغة حوار واحدة بين شباب القارة، لتصبح الأكاديمية الوطنية للتدريب منصة لتبادل الآراء والرؤى بين الشباب الإفريقي.



وتتضمن المواد الدراسية ، مهارات القيادة، ومهارات التفاوض، والتسويق الدولي ، وكذلك أجندة إفريقيا 2063 ، فضلا عن التنمية المستدامة ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وكيفية التحدث لوسائل الإعلام ، ونظام الإعلام الدولي ، وتحديات القارة الإفريقية والفرص المتاحة لتنميتها، وكذلك الذكاء العاطفي والاجتماعي، والقانون الدولي ، واقتصاد وعلاقات دولية ، والأمن القومي الإفريقي.

وتشمل الأنشطة نموذج إدارة الأزمات، ونموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي ، ورش عمل التفكير التصميمي.