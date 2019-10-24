أسماء ملوك مصر القديمة تزين واجهات المتحف المصري الكبير.. صور



بدأت ملامح الواجهات الخارجية للمتحف المصري الكبير في الظهور بشكل مثير، وذلك مع تركيب ألواح علي الواجهة تحمل أسماء ملوك مصر القديمة داخل شكل يشبه تماما الخراطيش التي كانت تكتب فيها أسماء الملوك قديما.



الخراطيش تتضمن حوالي 25 اسما للملوك، حيث كشف الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة أنها تتضمن من ملوك الدولة القديمة الأسرة الرابعة خرطوش الملك خوفو والملك خع اف رع والملك منكاورع والملك سنفرو.



وتابع: ومن ملوك الدولة الوسطى الأسرة الثانية عشرة خرطوش الملك سنوسرت وخرطوش الملك امنمحات، ومن ملوك الدولة الحديثة خرطوش الملك أحمس والملك أمنحوتب الثاني والملك إخناتون والملك توت عنخ آمون والملك رمسيس الثاني.



وقال: كما تتضمن الواجهة أيضا عين الأوجات التي ترمز للكمال، وعين حورس رمز رمز الكمال والاكتمال والحماية، وكذلك قناع الملك توت عنخ آمون الذهبي.



وأضاف: الخرطوش هو الشكل البيضاوي الذي يحمل أسماء الملوك والملكات فقط في النصوص المصرية القديمة سواء الهيروغليفية أو الهيراطيقة، والفرنسيون هم من أطلقوا على هذا الشكل اسم خرطوش لأنه يشبه خرطوش البندقية.