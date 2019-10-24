شاهد.. مسلحون موالون لتركيا يقودون مقاتلة مصابة من قوات قسد إلى الذبح

أظهر مقطع فيديو مسرب عناصر من ميليشيا الجيش الوطني السورية الموالية لتركيا، بقبضتهم فتاة مقاتلة في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، مصابة يحملها أحدهم وينادي بها باللهجة السورية: "ع الذبح ع الذبح"، في مشهد يعيد إلى الأذهان ما كانت تفعله عناصر تنظيم داعش الإرهابي.



وخلال الفيديو يُسمع أحد الأشخاص يقول: "عاملوها معاملة أسيرة، إنها غنيمة".



ومن جهتها حاولت الفتاة التخلص مما هي فيه، وبدأت تصرخ بوجه المسلحين الموالين لأنقرة وتقول أنا "عربية"، في محاولة منها لتخفيف ألم مصيرها، لكن دون جدوى.



وسبق نشر فيديوهات لهذه الميليشيا وهي تمثل بجثث مقاتلين أكراد.



