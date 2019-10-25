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مرأة

طريقة عمل رول الكفتة بالجبنة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
طريقة عمل رول الكفتة
طريقة عمل رول الكفتة بالجبنة
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هاجر هانئ
رول الكفتة بالجبنة من الأطباق الرئيسية التى يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.

مقادير رول الكفتة بالجبنة
لحمة مفرومة
صوص باربكيو
دبس رمان
ملح
فلفل أسود
قرفة
بصل
بهارات
جوزة الطيب
توست
بابريكا
جبنة موتزاريلا
جبنة جودة
ثوم
بيض

طريقة تحضير رول الكفتة بالجبنة
* يخلط التوست المقطع مع ملح وفلفل وقرفة وجوزة الطيب والبابريكا ويضاف إليه البيض و الزعتر و الباربكيو و دبس الرمان في الكبة
* يضاف البصل والثوم في الكبة مع البهارات و خليط التوست
* تضاف اللحمة المفرومة إلى الخليط وتقلب جيدًا
* يرفع الخليط على ورق زبدة و يحشى بالجبنة و ترفع في قالب الفرن
* تدهن بخليط الباربكيو و دبس الرمان و تدخل الفرن حتى تنضج تمامًا و تقدم بالهنا

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