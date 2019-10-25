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محافظات

الشوارع غرقانة.. 10 صور تظهر تأثير الأمطار الغزيرة بالإسكندرية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:16 م
غرق الشوارع بمياة
غرق الشوارع بمياة الامطار
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أحمد عبد العزيز
رصدت كاميرا "صدى البلد" جانبا من تأثير الطقس السيئ والأمطار الغزيرة على شوارع الإسكندرية، حيث تسببت في غرق كبير منها وغمرها بالكامل في مياه الأمطار.

وتضرب موجة الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، اليوم الجمعة، يصاحبها أمطار رعدية غزيرة ورياح وارتفاع أمواج البحر وانخفاض في درجات الحرارة.


من جانبه شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية: على جميع المسئولين التنفيذيين ومسئولي شركة الصرف الصحي، بالتواجد لحظيا على مدار الساعة واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه لحين الانتهاء من حالة التغير المناخي الحاد والعنيف ‏الذي تتعرض له البلاد.

ورفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع توقعات نماذج التنبؤ بالأمطار، وتستمر في المتابعة لحالة الشوارع المختلفة لرصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في اي منطقة نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة ، وتحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وواصلت غرفة عمليات المحافظة انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار .
الشوارع غرقانة.. 10 صور تظهر تأثير الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
الشوارع غرقانة.. 10 صور تظهر تأثير الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
الشوارع غرقانة.. 10 صور تظهر تأثير الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
الشوارع غرقانة.. 10 صور تظهر تأثير الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
الشوارع غرقانة.. 10 صور تظهر تأثير الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
الشوارع غرقانة.. 10 صور تظهر تأثير الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
الشوارع غرقانة.. 10 صور تظهر تأثير الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
الشوارع غرقانة.. 10 صور تظهر تأثير الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
الشوارع غرقانة.. 10 صور تظهر تأثير الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
الشوارع غرقانة.. 10 صور تظهر تأثير الأمطار الغزيرة بالإسكندرية
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