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فن

للمرة الأخيرة.. خمس مواهب تتنافس في برنامج The Talent

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:15 م
The Talent
The Talent
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شيري نبيل
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي من 11 إلى 21 أكتوبر بفيديوهات المشتركين الخمس الذين انتقلوا إلى المرحلة ما قبل الأخيرة من The Talent البرنامج الأول من نوعه أونلاين في العالم العربي.

وقد حققت الفيديوهات مرّة جديدة آلاف المشاهدات والإعجاب والتعليقات والمشاركات وبات كل متأهل يتمتّع بقاعدة شعبية مهمّة تساعده على الإنتقال إلى المرحلة النهائية.

واليوم حان وقت الإعلان عن الأسماء التي تأهلت إلى المرحلة الأخيرة وهم: يزيد القرني - أحمد اليافعي - نجوى محمد.

ولأنّ ذهبية لجنة التحكيم لا تكفّ عن مفاجأتنا في هذا البرنامج، فقد اختارت مشتركين إثنين من بين المتأهلين العشرين الأساسيين وأهدتهما بطاقتين ذهبيّتين تؤهلهما إلى الانضمام إلى الفائزين الـ3 ومنافستهم وهما: يزن عباس - مجد خليل

إنّ المتأهلين الـ5 يعتمدون على تصويت الجمهور الذي يبدأ في 23 أكتوبر وينتهي في ٧ نوفمبر.

وللمرّة الأخيرة، يتعيّن على المشجعين تكثيف عملية التصويت من خلال بوابة الدفع الإلكتروني على موقع أو تطبيق The Talent وزيادة فرصة مشارك النجم المفضّل في الحفل النهائي.

يمكن التصويت 1000 مرّة للمشترك المفضّل بنقرة واحدة فقط. كما يمكن التصويت عبر الرسائل القصيرة (SMS) من خلال إرسال رمز المشترك المفضّل على الرقم المرادف للبلد أو عبر تويتر التي أطلقت ميزة التصويت المباشر، باستخدام الرسائل الخاصّة أونلاين، لأوّل مرّة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف منح عشّاق برنامج The Talent حصريًا فرصة التصويت للمشترك المفضّل أونلاين والتأثير على نتائج التصويت النهائيّة.
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