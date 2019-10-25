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محافظات

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدا بجامعة كفر الشيخ

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:30 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، تعطيل الدراسة بكليات الجامعة غدًا، السبت، بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، وهطول الأمطار بغزارة شديدة، وذلك حرصًا على سلامة طلاب الجامعة.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، لـ"صدى البلد": إنه متواجد حاليًا في الجامعة لمتابعة أعمال سحب مياه الأمطار، لافتًا إلى استئناف الدراسة بكليات الجامعة واستئنافها اعتبارًا من الأحد عقب تحسن الأحوال الجوية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أكدت على تعرض السواحل الشمالية والدلتا لتغير مناخي حاد عنيف لوجود منخفض مداري عاصف بحوض البحر المتوسط ما يتسبب في حدوث أمطار رعدية غزيرة تتعدى 15 مم، وسرعة رياح أكثر من 20 عقدة.
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