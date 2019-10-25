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رياضة

صحيفة: الأهلي السعودي يطلب ضم طارق حامد.. اعرف موقف اللاعب

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:54 م
صدى البلد
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نور عادل
كشفت تقارير صحفية سعودية عن أولى طلبات المدرب السويسري كريستيان جروس، من ادارة نادي الأهلي السعودي، وذلك عقب عودته الي تدريب الفريق من جديد.

وأشارت تقارير صحيفة سبورت السعودية إلى ان نجم نادي الزمالك طارق حامد هو أحد أهم وأول طلبات كريستيان جروس من إدارة نادي الأهلي السعودي.

واشارت الصحيفة الى ان جروس أكد أن الإدارة أن النادي الأهلي في أمس الحاجة لضم طارق حامد خاصة وأنه لاعب صاحب خبرات كبيرة مع نادي الزمالك ومنتخب مصر.

ومن جانبها أوضحت الصحيفة أن طارق حامد يرحب بفكرة الانتقال الى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من اجل العمل مع كريستيان جروس.

وكان اللاعب قد أكد في وقت سابق أنه عقد جلسة مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وحصل على كافة مستحقاته وأنه لا يعاني من ازمات داخل نادي الزمالك.
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