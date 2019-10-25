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شاهد.. الآثار المدمرة لـ حرائق ولاية كاليفورنيا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:51 م
حرائق كاليفورنيا
حرائق كاليفورنيا
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هاني حسين
عرضت فضائية " روسيا اليوم"، مقطع فيديو يرصد الآثار المدمرة لحرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهرت اللقطات انتشار الحرائق لمسافات واسعة في الغابات مسببة ألسنة نيران مرتفعة تحرق كل شيء.

وأجلت السلطات الأمريكية أكثر من 50 ألف شخص جراء حرائق الغابات التي اندلعت بالقرب من مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية الإخبارية اليوم الجمعة أن هذا يأتي بعدما أمر مسئول الطوارئ في ولاية كاليفورنيا مئات الأشخاص بإخلاء بلدة تاريخية تشتهر بإنتاج النبيذ شمالي مدينة سان فرانسيسكو، وذلك عقب انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 200 ألف شخص في الولاية مع امتداد حرائق الغابات التي اندلعت بسبب ارتفاع ملحوظ وهائل في درجات الحرارة، في مقاطعة سونوما.

وكانت إدارة الغابات والحماية من الحرائق قد أفادت في وقت سابق بأن الحرائق التي أطلق عليه اسم "كينكيد" التهمت أكثر من 10 آلاف فدان في ولاية كاليفورنيا.
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