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رياضة

المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادا لمباراته أمام بطل سيشل.. صور

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:57 م
صدى البلد
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نور عادل - محمد الغزاوي
أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري منذ قليل على ستاد لينيتيه بمدينة فيكتوريا “عاصمة سيشل” مرانه الأساسي استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة بدور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه كوت دي أور بطل سيشل والمقرر اقامتها في الثانية عصر بعد غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة – الرابعة عصرًا – بتوقيت العاصمة فيكتوريا.

شهد المران تركيزًا كبيرًا من الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن ايهاب جلال على النواحي الخططية والتكتيكية وخاصة المتعلقة منها بسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس وكذلك الضغط بطول الملعب.

واختتم المران بتقسيمة بطول الملعب شهدت تألق العديد من اللاعبين الذين تنافسوا فيما بينهم على نيل ثقة مديرهم الفني أملًا في دخولهم للتشكيل الأساسي.

وحضر المران كل من، الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق النادي ورئيس البعثة ومحمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة وأحمد عوض عضو المجلس.
المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادا لمباراته أمام بطل سيشل.. صور
المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادا لمباراته أمام بطل سيشل.. صور
المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادا لمباراته أمام بطل سيشل.. صور
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