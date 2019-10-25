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حوادث

ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بشقة بحي الجامعة بالمنصورة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:33 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
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همت الحسينى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بشقة بالطابق الاول علوي بعقار بشارع خالد بن الوليد بمنطقة حي الجامعة نتجة ماس كهربائي.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لأدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بداخل شقة بمنطقة حي الجامعة.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء بقيادة العقيد أحمد عوض، رئيس قسم الأطفاء، الى مكان البلاغ وجري السيطرة على الحريق وإخمادة.

وبالفحص تبين ان الحريق شب داخل شقة ملك ناصر أحمد الكناني، مما ادي الى احتراق بعض اجهزة الكمبيوتر والمحمول .

وبسؤال مالك اشقة علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربي تسبب فى التهام بعض محتويات الشقة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.
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