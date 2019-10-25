موعد مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي مازيمبي الكونغولي يوم 30 نوفمبر المقبل موعدا للقاء الزمالك في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات بعد الفوز على جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.



وتضم مجموعة الزمالك كل من مازيمبي وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.



وسيفتتح الفريق الأبيض أولى مباريات دور المجموعات أمام الفريق الكونغولي في الثالثة عصر يوم 30 نوفمبر.