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أخبار العالم

مصري ينجو من الموت في السعودية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:03 م
مصرع اثيوبي ونجاة
مصرع اثيوبي ونجاة مصري من الموت في السعودية
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قسم الخارجي
لقي عامل من الجنسية الإثيوبية مصرعه في المملكة العربية السعودية بينما نجا آخر مصري الجنسية، بعد سقوطهما في خزان صرف صحي تابع لأحد المطاعم بحي الحمدانية في جدة، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن فِرق الدفاع المدني بمحافظة جدة باشرت بلاغًا، يفيد بسقوط شخصَيْن في خزان صرف صحي تابع لأحد المطاعم.

وأضافت أنه بعد انتقال فِرق الإنقاذ تم إخراجهما، واتضح أن عاملًا من الجنسية الإثيوبية قد فارق الحياة، وآخر على قيد الحياة من الجنسية المصرية.

وبحسب الصحيفة باشرت فِرق التحقيق بالدفاع المدني موقع الحادثة لمعرفة أسبابها، فيما استلمت شرطة السامر ملف القضية.
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