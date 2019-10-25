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رياضة

شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد صلاح وهو يقرأ

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:46 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد بدران
نشر النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد صلاح وهو يقرأ كتاب Scouse English Glossary وعلق قائلًا "هناك بالتأكيد أوجه التشابه".

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة منافسه فريق توتنهام يوم الأحد المقبل باستاد انفيلد في تمام الساعة السادسة والنصف وذلك في إطار الأسبوع العاشر بالدوري الإنجليزي.

بينما في الأسبوع ذاته يوم الأربعاء المقبل يواجه فريق ليفربول منافسه أرسنال الإنجليزي باستاد انفيلد في تمام الساعة التاسعة والنصف وذلك في إطار دور الـ16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، خلف نابولي المتصدر بـ 7 نقاط، بينما يحل سالزبورج النمساوي ثالثا بـ 3 نقاط، وجينك رابعا بنقطة وحيدة.
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There’s definitely similarities...

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شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد صلاح وهو يقرأ
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