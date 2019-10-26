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صاحب مشروع لإنتاج الوقود البديل من المخلفات يروي تجربته.. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
محمد عمر صاحب مشروع
محمد عمر صاحب مشروع لإنتاج الوقود البديل
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هاني حسين
قال محمد عمر صاحب مشروع لإنتاج الوقود البديل من المخلفات، إن المشروع بدأ في عام 2015، وهناك مشكلة كبرى في مصر وهي مشكلة تراكم المخلفات وندرة الوقود البديل الذي تستخدمه مصانع الأسمنت.

وأضاف محمد عمر في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" نستفيد من المخلفات لإنتاج وقود بديل يستخدم في مصانع الأسمنت، ولدينا حصة في توريد الوقود البديل المستخلص من المخلفات لمصانع الأسمنت".

وتابع محمد عمر:" صناعة الأسمنت من الصناعات المستهلكة للطاقة وثلث سعر طن الأسمنت موجهة إلى الوقود، وبدأنا المشروع بميزانية تقدر بـ 100 ألف جنيه".
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