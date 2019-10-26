رضا شحاتة يوضح الفارق بين حسام غالي الموسم الماضي والحالي

وضح رضا شحاتة، المدرب العام لنادي الجونة، الفارق بين حسام غالي مدير الكرة بالفريق الموسم الماضي والحالي.



وقال شحاتة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "حسام غالي كنت تشعر أنه لاعب أكثر منه مسؤول الموسم الماضي".



وأكمل: "غالي أصبح هادئًا أكثر هذا الموسم مع الوقت، ويتواجد في المدرجات وليس على دكة البدلاء".

