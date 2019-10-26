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رياضة

أهلا بالفرسان.. شوبير يعلق على منشور تركي آل الشيخ للمصالحة مع الأهلي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:54 ص
أحمد شوبير و تركي
أحمد شوبير و تركي آل الشيخ
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محمد رشاد
عبر الإعلامي أحمد شوبير لاعب النادي الأهلي الأسبق، عن سعادته بعودة الود من جديد بين تركي آل الشيخ رئيس الهية العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وذلك بعد الرسالة التي نشرها المستشار السعودي وأكد خلالها على انته الخلاف مع القلعة الحمراء واستعداده لدعم الفريق من جديد.

وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: كده خلص الكلام اهلا بالفرسان.

يذكر أن آل الشيخ كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: لا أحد يزايد على ولا أحد يقحمني في صراعته أو يصفي حساباته باسمي.. اختلفت معهم واتشتمت أمي من قله وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا ... لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب، عندما تعرض الخطيب لمثل ما تعرضت له وقفت ضد الموضوع جملة وتفصيل ... وعندما مرض دعوت له بشفاء.. هاذي أخلاق العرب وهاكذا تربينا، أعلن من الآن أني داعم للكيان ولن أسمح باستخدام اسمي في الإساءه له!! أو التقليل منه!! وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان.. أتمنى أن تفهم الرساله جيدًا.. السعودية ومصر واحد في الحلوه والمره.
أهلا بالفرسان.. شوبير يعلق على منشور تركي آل الشيخ للمصالحة مع الأهلي
أهلا بالفرسان.. شوبير يعلق على منشور تركي آل الشيخ للمصالحة مع الأهلي
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