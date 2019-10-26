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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 26 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 09:00 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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إسراء أشرف
يشهد اليوم، السبت، 26-10-2019، إقامة العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت 26-10-2019 على النحو التالي:

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي):

التعاون X الفيصلي - 5:00 مساءً - KSA Sports 2 HD

الحزم X الأهلي - 5:00 مساءً - KSA Sports 1 HD


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز:

مانشستر سيتي X أستون فيلا - 1:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2

واتفورد X بورنموث - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1

برايتون X إيفرتون - 4:00 مساءً -beIN SPORTS HD 11 EN

وست هام يونايتد X شيفيلد يونايتد- 4:00 مساءً -beIN SPORTS HD 12 EN

بيرنلي X تشيلسي - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني:

ليجانيس X ريال مايوركا - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3

بلد الوليد X إيبار - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3

أتلتيكو مدريد Xأتلتيك بيلباو - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:

ليتشي X يوفنتوس - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4

إنتر ميلان X بارما - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4

جنوى X بيريشيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4

أبرز مواعيد مباريات الدوري الألماني:

شالكه 04 X بوروسيا دورتموند - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5

بايرن ميونيخ X يونيون برلين - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 7

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:

ليل X بوردو - 5:30 مساءً - beIN SPORTS HD 6

ليون X ميتز - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1

مونبلييه X أنجيه - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6

ستراسبورج X نيس - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 9

ستاد بريست 29 X ديجون - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8

ستاد ريمس X نيم أولمبيك - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 7
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