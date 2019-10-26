مواعيد مباريات اليوم السبت 26 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، السبت، 26-10-2019، إقامة العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت 26-10-2019 على النحو التالي:



دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي):



التعاون X الفيصلي - 5:00 مساءً - KSA Sports 2 HD



الحزم X الأهلي - 5:00 مساءً - KSA Sports 1 HD





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز:



مانشستر سيتي X أستون فيلا - 1:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2



واتفورد X بورنموث - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1



برايتون X إيفرتون - 4:00 مساءً -beIN SPORTS HD 11 EN



وست هام يونايتد X شيفيلد يونايتد- 4:00 مساءً -beIN SPORTS HD 12 EN



بيرنلي X تشيلسي - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2



مواعيد مباريات الدوري الإسباني:



ليجانيس X ريال مايوركا - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3



بلد الوليد X إيبار - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3



أتلتيكو مدريد Xأتلتيك بيلباو - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:



ليتشي X يوفنتوس - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4



إنتر ميلان X بارما - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4



جنوى X بيريشيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4



أبرز مواعيد مباريات الدوري الألماني:



شالكه 04 X بوروسيا دورتموند - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5



بايرن ميونيخ X يونيون برلين - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 7



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:



ليل X بوردو - 5:30 مساءً - beIN SPORTS HD 6



ليون X ميتز - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1



مونبلييه X أنجيه - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6



ستراسبورج X نيس - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 9



ستاد بريست 29 X ديجون - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8



ستاد ريمس X نيم أولمبيك - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 7