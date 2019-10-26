مواعيد مباريات اليوم السبت 26 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، السبت، 26-10-2019، إقامة العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت 26-10-2019 على النحو التالي:
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي):
التعاون X الفيصلي - 5:00 مساءً - KSA Sports 2 HD
الحزم X الأهلي - 5:00 مساءً - KSA Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز:
مانشستر سيتي X أستون فيلا - 1:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2
واتفورد X بورنموث - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1
برايتون X إيفرتون - 4:00 مساءً -beIN SPORTS HD 11 EN
وست هام يونايتد X شيفيلد يونايتد- 4:00 مساءً -beIN SPORTS HD 12 EN
بيرنلي X تشيلسي - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني:
ليجانيس X ريال مايوركا - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
بلد الوليد X إيبار - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3
أتلتيكو مدريد Xأتلتيك بيلباو - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:
ليتشي X يوفنتوس - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
إنتر ميلان X بارما - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
جنوى X بيريشيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4
أبرز مواعيد مباريات الدوري الألماني:
شالكه 04 X بوروسيا دورتموند - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5
بايرن ميونيخ X يونيون برلين - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 7
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:
ليل X بوردو - 5:30 مساءً - beIN SPORTS HD 6
ليون X ميتز - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1
مونبلييه X أنجيه - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6
ستراسبورج X نيس - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 9
ستاد بريست 29 X ديجون - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8
ستاد ريمس X نيم أولمبيك - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 7
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي):
التعاون X الفيصلي - 5:00 مساءً - KSA Sports 2 HD
الحزم X الأهلي - 5:00 مساءً - KSA Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز:
مانشستر سيتي X أستون فيلا - 1:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2
واتفورد X بورنموث - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1
برايتون X إيفرتون - 4:00 مساءً -beIN SPORTS HD 11 EN
وست هام يونايتد X شيفيلد يونايتد- 4:00 مساءً -beIN SPORTS HD 12 EN
بيرنلي X تشيلسي - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني:
ليجانيس X ريال مايوركا - 4:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
بلد الوليد X إيبار - 6:30 مساءً - beIN SPORTS HD 3
أتلتيكو مدريد Xأتلتيك بيلباو - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي:
ليتشي X يوفنتوس - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
إنتر ميلان X بارما - 6:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
جنوى X بيريشيا - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 4
أبرز مواعيد مباريات الدوري الألماني:
شالكه 04 X بوروسيا دورتموند - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5
بايرن ميونيخ X يونيون برلين - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 7
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي:
ليل X بوردو - 5:30 مساءً - beIN SPORTS HD 6
ليون X ميتز - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1
مونبلييه X أنجيه - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6
ستراسبورج X نيس - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 9
ستاد بريست 29 X ديجون - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 8
ستاد ريمس X نيم أولمبيك - 8:00 مساءً - beIN SPORTS HD 7