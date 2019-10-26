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اقتصاد

جهاز أسيوط الجديدة يستعد للحصول على شهادة الأيزو في مجال السلامة والصحة المهنية

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:22 ص
صدى البلد
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امنة عبد العظيم
ترأست المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، اجتماعًا لمناقشة تأهيل جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة للحصول على شهادة الجودة العالمية "الأيزو" في مجال السلامة والصحة المهنية ونظم إدارة الجودة بالمشروعات المختلفة بالمدينة، مشيرة خلال الاجتماع إلى أن الجهاز في انتظار إنهاء إجراءات منح شهادات الأيزو، حيث تم التأهيل ذاتيا بمعرفة العاملين بالإدارة العامة للإشراف على الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك تحت إشراف الدكتور مازن حسن، نائب رئيس الهيئة، لقطاع الشئون المالية والإدارية.

وقال المهندس أيوب متولي، المشرف على الإدارة العامة للإشراف على الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: يعتبر هذا الاجتماع هو ختام مرحلة أعمال تأهيل جهاز المدينة للحصول على شهادات الأيزو، حيث تم التأهيل والاستعداد للجهاز للحصول على شهادة الأيزو رقم (٤٥٠٠١) في مجال السلامة والصحة المهنية، وشهادة الأيزو رقم (٩٠٠١) في مجال نظم إدارة الجودة.
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