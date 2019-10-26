انطلاق الجولات الدولية للتعريف بمنتدى شباب العالم ۲۰۱۹ من ألمانيا .. صور

تنطلق اليوم السبت، الجولات الدولية التعريفية لمنتدى شباب العالم، حيث تنظم إدارة المنتدى عدة ندوات في دول مختلفة تبدأ أولى تلك الجولات في أكاديمية برينت ميديا بمدينة هايدلبرج الألمانية، بهدف عرض رحلة المنتدى منذ نشأته،وأهم المشروعات التي أطلقها مثل منصات منتدى شباب العالم.





كما سيتم تعريف الشباب من مختلف الجنسيات بطريقة التسجيل للمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم الذي يعقد خلال الفترة من ١٤ إلى ١٧ ديسمبر بمدينة شرم الشيخ.





وتستهدف هذه الجولات تطوير وتنمية مجتمع منتدى شباب العالم WYF Community من خلال جذب الشباب من مختلف الدول، لكن يصبحوا فيما بعد أعضاء فاعلين فيجميع أنشطة وفعاليات المنتدى التي تعقد داخل وخارج مصر.





وتأتي هذه الجولة الدولية للتعريف بمنتدى شباب العالم برعاية شركة كوكاكولا العالمية التي أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك عن دعمها لرسالة المنتدى الخاصة بتمكين الشباب وإعطاء الأمل والحافز للشباب العالم .





وكان التسجيل لحضور المنتدى هذا العام قد بدأ ٢ سبتمبر الماضي وسينتهي يوم ١٠ نوفمبر المقبل، عبر الموقع الالكتروني للمنتدى.





ويشهد المنتدى هذا العام مناقشات ثرية حول قضايا الأمن الغذائي،والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل ( Block

Chain ) والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما .





ومنتدى شباب العالم، حدث سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وقد انطلق المنتدي في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام - مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.



