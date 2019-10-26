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أخبار العالم

معركة من أجل مرحاض.. مقتل أمريكي في اشتباك مع الشرطة بعد محاولته اقتحام صالون تجميل

السبت 26/أكتوبر/2019 - 12:02 م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
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أحمد محرم
أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن شرطيا أمريكيا دخل في غيبوبة، وأصيب زميله لدى محاولتهما اعتقال شخص أثار الذعر داخل قاعة تجميل في بروكلين بنيويورك.

وقالت وسائل الإعلام إن المشتبه به لقي مصرعه خلال المواجهة مع عناصر الشرطة، فيما أشارت قناة "ABC" إلى أن ضباطا تعرضوا للهجوم بعد أن حاولوا إخراج بائع متجول من صالون تجميل دخله قاصدا المرحاض.

وصرح رئيس دورية الشرطة رودني هاريسون، بأن الرجل بدأ بالتبول في المتجر، وعند محاولة اعتقاله قاوم الشرطة الذين استخدموا الصاعق الكهربائي للسيطرة عليه، مضيفا أنه أصاب أحد عناصر الأمن بكرسي معدني في رأسه مما أدى إلى دخوله في غيبوبة.

وتابع هاريسون قائلا إن قوات الأمن تعاملت مع المشتبه به وأصابته بست رصاصات أردته قتيلا.

وذكرت القناة الأمريكية أن الحادث رفع حصيلة ضحايا عمليات إطلاق النار من قبل الشرطة إلى 48، مقارنة بـ27 لنفس الفترة من العام الماضي.
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