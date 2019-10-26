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ديني

رابطة العالم الإسلامي توقع اتفاقية متحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:10 م
الأمين العام لرابطة
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
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أ ش أ
وقع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم السبت في المدينة المنورة، اتفاقية تخصيص المقر الرئيس لمتحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية، حيث من المقرر إنشاء هذا الصرح التاريخي على مساحة 20 ألف متر مربع في مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة وفق أحدث التقنيات الحديثة في العروض المتحفية.

وأكد العيسى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن الرابطة تلقت طلبات من 24 دولة ترغب في إقامة نُسخ فرعية من المتحف والتي ستكون بدايتها في الجمهورية الإندونيسية ودولة الإمارات، حيث ستشارك الرابطة بنسخة من المتحف في معرض إكسبو 2020 في دبي.

وأوضح أنه من المقرر أن يكون المشروع أحد المعالم المهمة التي تحتضنها المملكة لخدمة السيرة النبوية والحضارة الإسلامية، والعمل على تقديم الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات، وذلك لاشتماله على المراكز العلمية والبحثية، ومراكز التدريب والتطوير والترجمة، وصالات العرض المتحفي المتطورة، وقاعات المؤتمرات الدولية والندوات العلمية، ومركز للمرأة والطفل والعديد من المناشط المختلفة ليكون مصدر إشعاع عالمي حضاري.

ووقع العيسى في وقت سابق اتفاقيةً مع وزير الخدمة المدنية والإصلاح في إندونيسيا لإنشاء فرعٍ للمتحف في جاكرتا على مساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع في العاصمة الإندونيسية، حيث وُضعَت مخططاته الهندسية وحُددّ موقع إنشائه، وسيشتمل على عدة مرافق من بينها قاعات مؤتمرات ومطاعم للأكلات المتعارف عليها في صدر الإسلام، وكذلك ما تختص به كل مرحلة تاريخية، وسيبدأ العمل بالتنفيذ خلال الأشهر القادمة.
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