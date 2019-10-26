اتحاد كتاب مصر يحتفل بالذكرى الـ 46 لحرب أكتوبر

أقامت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر والمفكر الكبير الدكتور علاء علاء عبد الهادى، احتفالية بمناسبة الذكرى الـ46 على نصر أكتوبر المجيد، كرمت خلالها عدد من كتاب أدب الحرب، فى الأنواع الأدبية المختلفة "الرواية، القصة، الشعر" سواء عن حرب أكتوبر أو ما قبلها.



وكان من المكرمين أيضا، رجال القوات المسلحة الذين خاضوا حرب التحرير، وفى مقدمتهم الدكتور عبد المنعم خليل، قائد الجيش الثانى الميدانى فى حرب أكتوبر، واللواء أركان حرب سمير فرج، والذي أثرى الحياة الثقافية والفكرية خلال ترأسه لدار الأوبرا المصرية أو خلال كونه محافظا للأقصر، وأيضا مؤلفاته وكتاباته في صحيفة الأهرام، واللواء فؤاد حسين، الملقب بصائد الجواسيس والذي ألف أكثر من 12 رواية ومجموعة قصصية عن الحرب وغيرها.



وتم تكريم أيضا الكاتب الصحفي والمؤرخ العسكرى، عبده مباشر، والذي كتب (رجال أكتوبر، إغراق إيلات وغيرها)، الكاتب والروائى محمود عرفات صاحب "مقام الصبا" و"سرابيوم" وغيرها، والروائي الكبير أحمد ماضي، صاحب مجموعة الممر والبلاد وأشلاء العباد، واللواء والقاص نصر سالم صاحب (180 يوم خلف خطوط العدو)، والعميد الشاعر علي محسب والعميد محمد نبيل، والكاتب والمؤرخ العسكري محمد الشافعي.



وقد أكد المتحدثون على دور الكتاب وحاملي سلاح الكلمة إلى جانب حاملي السلاح، موضحين أن الكتابة حملت آفاق ورؤى المشاركين فى الحرب عن الانتصار العظيم، وكانت الكتابة وسيلة لتوثيق وتأريخ بطولات كثيرة كتبها رجال الجيش المصرى فى حرب أكتوبر المجيدة، وتحرير سيناء، فيما عبر الإبداع الروائى والقصصى عن بطولات لم ذكرها، لكنها كانت بطولات عظيمة فى مسيرة النصر العظيم.



وقد صرح الدكتور الشاعر حمدي شتا رئيس لجنة الإعلام بالاتحاد، بأن الاحتفال هو الأول من نوعه داخل الاتحاد الذى يحتفى بأبطال ومؤرخى حرب أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيحافظ على استمرارية هذه الاحتفالات التى تكرم رموز الثقافة والادب، أصحاب الدور الوطنى وأصحاب البطولات العظيمة للحفاظ على تراب مصر.