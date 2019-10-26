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فن

باللهجة المصرية.. ديانا حداد تطرح أغنية اشتقنا

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:30 م
صدى البلد
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شيري نبيل
طرحت المطربة اللبنانية ديانا حداد أغنية جديدة تحمل اسم "اشتقنا" عبر "يوتيوب"، وهى من كلمات مانع بن سعيد العتيبة، وألحان على صابر، وتوزيع عثمان عبود.

وتقول كلمات الأغنية: "اشتقنا يالحبيب الغالي اشتقنا .. وارتحلنا صوبك وجينا .. في الفضا الخفّاق سابقنا .. للقا أتقدم خطاوينا .. فيك يالنادر تعلقنا .. وعنك والله ما تخلينا .. معك تتبسم مشارقنا .. ياغلا ونورك يغطينا".

وطرحت مؤخرا ديانا أغنية "جمالو"، وتعتبر عودة لديانا للهجة المصرية من جديد ومن كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام وحققت نسب استماع عالية.

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