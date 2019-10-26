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رياضة

أول لقاء رسمى لـ جروس | تشكيل أهلى جدة بقيادة مدرب الزمالك السابق

السبت 26/أكتوبر/2019 - 04:49 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لأهلى جدة السعودى عن التشكيل الأساسي للفريق الأول، الذي يستعد لمواجهة الحزم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد التشكيل الأول لجروس، بعد تسلمه تدريب الأهلي لأول مرة، تواجد القوة الضاربة في الهجوم، بقيادة عمر السومة ودجانيني تفاريس، والذي تأكدت جاهزيته بدنيًا بعد وجود شكوك بمشاركته منذ البداية.

وجاء تشكيل الأهلي أمام الحزم كالتالى:

حارس المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: لوكاس ليما – عبدالباسط هندي – محمد خبراني – عبدالله حسون.

خط الوسط: يوسف بلايلي – إلفيس ساريتش – حسين المقهوي – عبدالفتاح عسيري.

خط الهجوم: عمر السومة – دجانيني تفاريس.

وأجرى جروس، تغييرا في خط الوسط، بعدم الدفع بالبرازيلي جوزيف دي سوزا ونوح الموسى، والدفع بحسين المقهوي وألفيس ساريتش.


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