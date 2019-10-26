أجمل نساء الكون.. استوحي ماكياجك من درة





شاركت الفنانة درة زروق صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت على الصورة قائلة " ظلال الخريف".ودائما ما تتألق درة في وضع الميك اب، نتيجة لإختيارها الميك اب المناسب والملائم لكل مناسبة تحضرها، وفي هذه الصورة وضعت درة الالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا.ورسمت درة الايلاينر بطريقة جذابة تدعم جمال عينيها بالاضافة أنها اختارت الايشادو الملائم لها، مع أحمر شفاه باللون الاحمر وأبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر.