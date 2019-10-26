لوبتشجع الزمالك اعرف هتافات ناديك.. يا زمالك يا مدرسة.. لعب وفن وهندسة

يا زمالك يا مدرسة.. لعب وفن وهندسة، بتلك الكلمات يستمع لاعبي نادي الزمالك عقب سماعهم ترديد شعارات وهتافات القلعة التي ينتمي إليها والتي تزلزل قلوب عشاق الكرة المصرية بل تجذب كافة المتواجدين والمشاهدين إليهم من قبل الجماهير.







ويرصد لكم "موقع صدى البلد"، تاريخ شعارات وهتافات نادي الزمالك التي تزلزل أنحاء الاستادات التي تتواجد بها منذ نشأتها وحتى الآن .

تعد جماهير نادي الزمالك من أولي الجماهير التي قامت بتأليف شعارات خاصة بيهم بدلا من الاعتماد على التصفيق المجمع داخل المدرجات حيث قامت جماهير القلعة البيضاء بتدشين أول هتاف لهم تحت شعار " إحنا لاعبية المختلط نلعب كورة من غير غلط".



ولم تكتفي جماهير نادي الزمالك بتدشين هتاف مجمع لنادي الزمالك فقط ، بل قامت أيضا بمداعبة لاعبي القلعة البيضاء وتحفيزهم بصورة كبيرة من خلال تخصيص هتافات تشعل المدرجات والتي تزيد من حماسة اللاعبين ويعد الراحل حمادة إمام نجم القلعة البيضاء أول من أثني له الحظ في أخذ لقب اللاعبين وكان ذلك تحت شعار "بص شوف حمادة بيعمل أية " ، ليلحقها حسن شحاته لاعب نادي الزمالك السابق وذلك بقولهم :" حسن شحاته يا معلم احنا منك نتعلم "، بالإضافة إلى شعارات كافة اللاعبين والتي كان من أبرزها لـ رضا عبد العال " رضا يارضا ادلع يارضا وابراهيم نصر " يالا يا نصر هات النصر وخلي الكورة تخش الجول "وغيرهم كثيرا .





"زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة" ، لقب نادي الزمالك بذلك الشعار على مدار تاريخية ولكن لايعلم الكثير لماذا نسب هذا اللقب الي نادي الزمالك .

نال نادي الزمالك لقب المدرسة "، نظرا لما قام به حسين حجازي أثناء اختياره طلاب موهوبين من داخل مدارس القاهرة ليتحدي لاعبي النادي الأهلي الكبار"، بمثابة الفريق الأول في الوقت الحالي والذي استطاعوا تحقيق الفوز بهدف نظيف دون رد ليصبح حديث الساحة الرياضية في ذلك الوقت ".



" لعب"، جاء ذلك عقب وجود هيمنة كبيرة من لاعبي الكرة المصرية داخل نادي الزمالك في لك الوقت مثل حمادة أما وحسن شحاته وعلى شرف وعبده نصحي وغيرهم ، والذين نالوا إعجاب الجماهير في ذلك الوقت نظرا لما يقدمه اللاعبين من مهارة و تكتيك فني خاص ".





الفن " لقب نادي الزمالك بذلك اللقب نظرا لانتمائه كثيرا من عباقرة الفن المصري لنادي الزمالك في ذلك الوقت مثل صلاح ذو الفقار وشكري سرحان وغيرهم وحرصهم على حضور المباريات والاستمتاع بلاعبي نادي الزمالك نظرا لما يقدمه من مهارات فنية لذلك لقب بهذا اللقب .





هندسة " اللقب الأغراب الذين استغرب الجميع تواجده في شعار نادي الزمالك وبالعودة الي التاريخ نجد أن علو الجزار المقاول الكبير قام بإبرام اتفاق مع حلمي زامورا رئيس نادي الزمالك الأسبق على بناء مدرجات على أن يقوم نادي الزمالك بتقسيط ثمن تدشين المدرجات نظرا لعدم توافر الأموال الكافية في ذلك الوقت لينال حب جماهير نادي الزمالك التي هتفت لهم أثناء خوض المباراة "يا هندسة"، اتصبح إجمالي الهتافات التي تم إبرامها عقب مواقف مميز للغاية هي " ييا زمالك يا مدرسة.. لعب وفن وهندسة".

