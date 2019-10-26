اخبار الفن.. خناقة ريهام سعيد وجورج قرداحي.. اكتئاب اسما شريف منير.. وهجوم هاني شاكر على محمد رمضان وحمو بيكا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:





يبدو أن الأزمة التى نشبت بين الإعلامية ريهام سعيد والإعلامى جورج قرداحى لم تنته حيث قررت ريهام سعيد الرد بقوة من خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





يعتبر الكثيرون أن معظم الفنانين الناجحين بدأوا في سن مبكرة لذلك استطاعوا أن يبلغوا النجاح والتقدم في حياتهم، لكن في بعض الأحيان قد لا يرتبط الظهور الفني الناجح بعمر الفنان ويوجد في الوسط الفني عدد من الفنانين اكتسبوا شهرة في وقت متأخر، ولم تأتهم إلا في الكبر، بسبب اعتمادهم على أدوار كومبارس وهي أدوار صغيرة في مشاهد وأفلام ساعدت في تأخير شهرتهم ولعل آخرهم الفنان أمير كرارة الذى كشف عن أن شهرته كانت متأخره.





تعرضت الممثلة الروسية فالنتينا سيدوروفا لهجوم شرس من قبل جراحة التجميل الخاصة بها أثناء تواجدها في عيادتها لإجراء بعض التعديلات على شفتيها والظهور بشكل أكثر أناقة.





نشرت المذيعة أسما شريف منير تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" تكشف فيه عن تعرضها لأزمة نفسية ودخولها فى حالة اكتئاب حادة.





رد المطرب هانى شاكر نقيب الموسيقيين عن أسباب موافقة النقابة على منح تصريح بالغناء للفنان محمد رمضان مقابل رفض منح حمو بيكا الحصول على تصريح للغناء.





نشبت مشاجرة عبر السوشيال ميديا بين الإعلامى جورج قرداحى والإعلامية ريهام سعيد وذلك بعد تصريح الاول بحق الاخيرة عند استضافته فى احد البرامج اللبنانية ليتحدث عن رد فعله تجاه ما قالته عن السمنة والشخصيات التى تعانى من هذا المرض.





كشفت الفنانة رانيا يوسف عن علاقتها بالفنانة نادية الجندى وحالة الخلاف الحاد الذى نشبت بينهما.



