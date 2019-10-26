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فن

هخليك تعيط وأبهدلك.. تعليق ناري لـ ريهام سعيد على إهانة جورج قرداحي.. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:02 م
ريهام سعيد وجورج
ريهام سعيد وجورج قرداحى
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أحمد إبراهيم
يبدو أن الأزمة التى نشبت بين الإعلامية ريهام سعيد والإعلامى جورج قرداحى لم تنته حيث قررت ريهام سعيد الرد بقوة من خلال مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وقالت ريهام سعيد: "أنا ممكن أعطيك وأبهدلك.. شكلك اتجننت مين ده اللى يضّرب بالجذمة". 

وأضافت ريهام سعيد قائلة: "مفيش أسهل من قلة الأدب ومفيش أصعب من الأدب وأنا ممكن أتعامل بشكل مختلف مع ما قلته عنى وإن كنت انت رجل كبير فى السن .. وان كان الذى يمكن أن يشفع لك إنك من لبنان التى أعتبرها بلدى الثانى ولكن انت عار على لبنان. 

وأشارت ريهام سعيد قائلة : "طيب هل أنا معرفش أقول لك إن لو شوفتك فى أى مكان هضربك بالجذمة بس أنا مينفعش أعمل كده عشان أهلى ربونى .. وعيب على إعلامى لم ير الحلقة التى أثارت جدلا ويقتطع منها جزءا ويعلق عليه". 

وأوضحت ريهام سعيد قائلة: "أنت ليس لك تاريخ كبير فى الاعلام كل شهرتك كانت مبنية على برنامج مسابقات "من سيربح المليون" لم تقدم أى قضايا حقيقية". 

وكان صرح جورج قرداحي، بأن ريهام سعيد تستحق الضرب بالحذاء بسبب تصريحها عن مرضى السمنة في إحدى حلقاتها ببرنامج صبايا الخير والذي أثار جدلا واسعا واعتبره البعض نوعًا من الإهانة لمرضى السمنة.

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