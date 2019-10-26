تستحق ضرب الجزمة | ريهام سعيد تفتح النار على جورج قرداحى بعد إهانتها

نشبت مشاجرة عبر السوشيال ميديا بين الإعلامى جورج قرداحى والإعلامية ريهام سعيد وذلك بعد تصريح الاول بحق الاخيرة عند استضافته فى احد البرامج اللبنانية ليتحدث عن رد فعله تجاه ما قالته عن السمنة والشخصيات التى تعانى من هذا المرض.
وقال جورج قرداحى عبر برنامج لبنانى :"ان ما قالته ريهام سعيد عن "التخان" او السمنة ليس هناك رد أفضل من الرد الذى يقول "تستحق تنضرب بالجزمة" لان من العيب أن تسخر منهم وان تتهكم على هؤلاء لأن هناك أشخاصا يعانون من مرض تسبب فى زيادة وزنهم وبالتالى يمكن ان يكون امرا قهريا.
وجاء رد نارى لـ ريهام سعيد على جورج قرداحى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث نشرت مقطع من الفيديو وعلقت قائلة : "انت عار على لبنان".
وقال جورج قرداحى عبر برنامج لبنانى :"ان ما قالته ريهام سعيد عن "التخان" او السمنة ليس هناك رد أفضل من الرد الذى يقول "تستحق تنضرب بالجزمة" لان من العيب أن تسخر منهم وان تتهكم على هؤلاء لأن هناك أشخاصا يعانون من مرض تسبب فى زيادة وزنهم وبالتالى يمكن ان يكون امرا قهريا.
وجاء رد نارى لـ ريهام سعيد على جورج قرداحى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث نشرت مقطع من الفيديو وعلقت قائلة : "انت عار على لبنان".
يذكر أن الاعلامية ريهام سعيد كانت قد صرحت بان الشخصيات الذين يعانون من السمنة يعدون عبئا على الدولة ولابد من ايجاد حلول جذرية لهذا الامر.