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مرأة

أيهما أجمل .. هيفاء وهبي تطل بـ3 فساتين زفاف

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:43 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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أسماء عبد الحفيظ
نشر أحد متابعي الفنانة هيفاء وهبي عبر حسابه على مواقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للمطربة اللبنانية.

ظهرت هيفاء وهبي من خلال الصورة وهي ترتدي 3 فساتين زفاف باللون الأبيض، الأول فستان زفاف على شكل سمكة بأكمام شفافة.

وأطلت هيفاء بفستان الزفاف الثاني بالكب وبه فتحة لأعلى الساق وارتدت بعد الأكسسوارات البيضاء، وبلمسات المكياج البسيطة الهادئة.

وفى فستان الزفاف الأبيض الثالث، أطلت هيفاء وهبي بفستان أبيض به نقاط سوداء منفوش من منطقة الساق، ونسقت معه تسريحة شعر انسيابية واضعة بعض لمسات المكياج الهادئ.
أيهما أجمل .. هيفاء وهبي تطل بـ3 فساتين زفاف
أيهما أجمل .. هيفاء وهبي تطل بـ3 فساتين زفاف
أيهما أجمل .. هيفاء وهبي تطل بـ3 فساتين زفاف
أيهما أجمل .. هيفاء وهبي تطل بـ3 فساتين زفاف
أيهما أجمل .. هيفاء وهبي تطل بـ3 فساتين زفاف
أيهما أجمل .. هيفاء وهبي تطل بـ3 فساتين زفاف
أيهما أجمل .. هيفاء وهبي تطل بـ3 فساتين زفاف
هيفاء وهبي هيفاء وهبي
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