قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي يحذر من “تقسيم أوروبا” وبوتين يتوعد برد قوي على تصاعد أزمة المسيّرات
مدينا هجوم مانشستر .. جوتيريش: استهداف دور العبادة "عمل شنيع"
كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة
سعر أغلي عيار ذهب اليوم 3-10-2025
رئيس الوزراء: مصر تسير في الطريق الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
حكم سماع الرجل لكلام المرأة وهل فعلا صوتها عورة؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب بابوا الغربية في إندونيسيا دون تقارير عن خسائر
بوتين: الناتو في حرب مفتوحة مع روسيا والمخاطر عند "مستوى غير مسبوق"
فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بانتهاك سيادتها بعد تحليق مقاتلات أمريكية قرب سواحلها
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الجمعة 3-10-2025
آداب يوم الجمعة .. أعمال تضاعف ثوابك في أفضل أيام الله
أعلى سعر دولار اليوم 3-10-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مدينا هجوم مانشستر .. جوتيريش: استهداف دور العبادة "عمل شنيع"

جويتريش
جويتريش
القسم الخارجي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الهجوم الذي استهدف كنيسًا يهوديًا في مدينة مانشستر البريطانية، اليوم الخميس، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، وذلك بالتزامن مع إحياء يوم الغفران، أقدس أيام التقويم اليهودي.

وقال جوتيريش في بيان صادر عن المتحدث باسمه إن "دور العبادة أماكن مقدسة يقصدها الناس بحثًا عن الطمأنينة والسلام"، مؤكداً أن استهداف مصلين في كنيس بيوم ديني بهذه الأهمية "عمل شنيع".

وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مضيفًا: "نتضامن مع الجالية اليهودية وندعو إلى تقديم المسؤولين عن هذا الاعتداء للعدالة". 

كما أعرب عن قلقه العميق إزاء "التصاعد المقلق لمعاداة السامية حول العالم"، مشددًا على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والتعصب بكافة أشكاله.

وفي بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر عن تعزيز الإجراءات الأمنية، موضحًا أنه سيتم نشر المزيد من عناصر الشرطة لحماية دور العبادة اليهودية في مختلف أنحاء البلاد.

وأظهرت تسجيلات مصورة من محيط كنيس "هيتون بارك" في مانشستر جثة المهاجم ملقاة على الأرض عقب إطلاق الشرطة النار عليه. وقالت شرطة مانشستر إن المهاجم استخدم سيارة وسكينًا في تنفيذ الهجوم، ما أدى إلى دهس وطعن عدد من المحتفلين قبل أن يتم التعامل معه بالرصاص.

كما أعلنت الشرطة أنها اعتقلت شخصين على خلفية الحادث، مؤكدة استمرار التحقيقات لمعرفة خلفيات الهجوم ودوافعه.

ويأتي هذا الهجوم ليزيد المخاوف من تنامي حوادث العنف ذات الطابع الديني في أوروبا، وسط تحذيرات متكررة من تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة السامية، وما يشكله ذلك من تهديد لأمن واستقرار المجتمعات.

في هذا السياق، شدد مراقبون على أن الهجوم يمثل إنذارًا خطيرًا بضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التطرف وحماية دور العبادة من أي اعتداءات محتملة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مانشستر يوم الغفران الجالية اليهودية كير ستارمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي

البنك المركزي

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية

اسعار شهادات الادخار

بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية

فيضان

غرق المنوفية والبحيرة.. عباس شراقي:لن يحدث ومصر استعدت جيدا

مدرسة ميت حلفا الثانوية

كسر مناخيره.. مدرس يضرب زميله علقة موت بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة

ترشيحاتنا

ارشيفية

قرار بشأن 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية

ارشيفية

حبس شخص يدير محطة بث تليفزيونى بالقليوبية

بوسي الأسد

بتهمة نشر الفسق.. استمرار حبس الراقصة بوسي الأسد 45 يوما

بالصور

تحذير| هؤلاء الأكثر عرضة لـ الصداع العنقودي.. يضر العين والرأس والرقبة

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

وسط حضور فني كبير.. انطلاقة قوية لمهرجان الإسكندرية في الدورة الـ41

افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي
افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

ماهو أكتوبر الوردي.. معلومات لا تعرفها عن هذا الحدث الضخم

اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي
اكتوبر الوردي

في ظل التقلبات الجوية.. أطعمة تقوي المناعة وتحميك من الأمراض

المناعة
المناعة
المناعة

فيديو

فيديو سيدة الشرقيه

هيتوضى باللبن.. سيدة الشرقية تهدد زوجة شقيقها بالسحر

نادين نجيم

إصابة نادين نجيم في قدمها بعد سقوطها على الأرض بقوة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد