مدينا هجوم مانشستر .. جوتيريش: استهداف دور العبادة "عمل شنيع"

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الهجوم الذي استهدف كنيسًا يهوديًا في مدينة مانشستر البريطانية، اليوم الخميس، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، وذلك بالتزامن مع إحياء يوم الغفران، أقدس أيام التقويم اليهودي.

وقال جوتيريش في بيان صادر عن المتحدث باسمه إن "دور العبادة أماكن مقدسة يقصدها الناس بحثًا عن الطمأنينة والسلام"، مؤكداً أن استهداف مصلين في كنيس بيوم ديني بهذه الأهمية "عمل شنيع".

وأعرب الأمين العام عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مضيفًا: "نتضامن مع الجالية اليهودية وندعو إلى تقديم المسؤولين عن هذا الاعتداء للعدالة".

كما أعرب عن قلقه العميق إزاء "التصاعد المقلق لمعاداة السامية حول العالم"، مشددًا على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والتعصب بكافة أشكاله.

وفي بريطانيا، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر عن تعزيز الإجراءات الأمنية، موضحًا أنه سيتم نشر المزيد من عناصر الشرطة لحماية دور العبادة اليهودية في مختلف أنحاء البلاد.

وأظهرت تسجيلات مصورة من محيط كنيس "هيتون بارك" في مانشستر جثة المهاجم ملقاة على الأرض عقب إطلاق الشرطة النار عليه. وقالت شرطة مانشستر إن المهاجم استخدم سيارة وسكينًا في تنفيذ الهجوم، ما أدى إلى دهس وطعن عدد من المحتفلين قبل أن يتم التعامل معه بالرصاص.

كما أعلنت الشرطة أنها اعتقلت شخصين على خلفية الحادث، مؤكدة استمرار التحقيقات لمعرفة خلفيات الهجوم ودوافعه.

ويأتي هذا الهجوم ليزيد المخاوف من تنامي حوادث العنف ذات الطابع الديني في أوروبا، وسط تحذيرات متكررة من تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة السامية، وما يشكله ذلك من تهديد لأمن واستقرار المجتمعات.

في هذا السياق، شدد مراقبون على أن الهجوم يمثل إنذارًا خطيرًا بضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة التطرف وحماية دور العبادة من أي اعتداءات محتملة.