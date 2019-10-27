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بين الناس

سكان شارع عزت باشا يشكون انتشار القمامة بجوار مركز شباب عين شمس المطرية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن كرم سعودى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بشارع عزت باشا بجوار مركز شباب عين شمس المطرية التابع لمحافظة القاهرة.

وقال فى رسالته: نشكو نحن أهالى المنطقة من انتشار القمامة الأمر الذى يجلب لنا الروائح الكريهة وتنتشر الأمراض والأوبئة بين الأهالى، مناشدا المسئولين ضرورة حل المشكلة رأفة بالأهالى.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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