سكان شارع عزت باشا يشكون انتشار القمامة بجوار مركز شباب عين شمس المطرية

شكا المواطن كرم سعودى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة بشارع عزت باشا بجوار مركز شباب عين شمس المطرية التابع لمحافظة القاهرة.



وقال فى رسالته: نشكو نحن أهالى المنطقة من انتشار القمامة الأمر الذى يجلب لنا الروائح الكريهة وتنتشر الأمراض والأوبئة بين الأهالى، مناشدا المسئولين ضرورة حل المشكلة رأفة بالأهالى.



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