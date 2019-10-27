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أخبار العالم

الكشف عن موقع الغارة الأمريكية التي استهدفت زعيم داعش

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:36 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت قناة فوكس نيوز الأمريكية أن هدفا عالي القيمة لتنظيم داعش الإرهابي يعتقد أنه أبو بكر البغدادي قتل على يد القوات التي تقودها الولايات المتحدة في إدلب، سوريا.

ونقلت فوكس نيوز عن مصدر عسكري أن الجيس الأمريكي لم يتمكن بعد من تأكيد هوية الهدف المقتول.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت البيت الأبيض أن لديهم ثقة كبيرة في أن الهدف "عالي القيمة" وهناك مزيد من التحقيق مازال جاريا.

وأصدر البيت الأبيض بيانا بأنه سيتم الإعلان عن المعلومات في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت واشنطن، فيما سيدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح مهم في تمام الساعة الواحدة بتوقيت جرينتش.

وكتب ترامب على تويتر :" هناك شئ كبير للغاية حدث للتو".

ونقلت مجلة نيوزويك الأمريكية عن مصدر بالجيش الأميركي بأن زعيم تنظيم داعش الإهابي أبو بكر البغدادي قتل في غارة جوية.

وقالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر عملية عسكرية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي وهناك معلومات قوية أنه قتل في العملية.
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وسائل إعلام أمريكية: أنباء عن مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي

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