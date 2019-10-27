أمن الجيزة يلقي القبض على تاجر مخدرات بحوزته 6 أكياس حشيش في الوراق

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط تاجر حشيش بمنطقة الوراق.



وردت معلومات اكدتها التحريات لللإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، تفيد قيام ربيع.س.ر 32 سنة عامل مقيم دائرة القسم، سبق اتهامه في القضية رقم 518/2019 جنايات قسم الوراق (مخدرات) بمزاولة نشاطا اجراميا تخصص في الاتجار في المواد المخدرة.



عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية برئاسة المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق في ضبطه بمنطقة المعهد الديني وراق العرب، وبحوزته 6 اكياس حشيش، بوزن كيلو و500 جرام، ومبلغ مالي 900 جنيه، وهاتف محمول.



بمواجهته اعترفت بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.