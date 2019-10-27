وصول راجح المتهم الرئيسي و3 آخرين في مقتل البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء ثاني جلسات المحاكمة

وصل منذ قليل إلى قاعة محكمة شبين الكوم المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح و٣ آخرين من المتهمين في قضية مقتل شهيد الشهامة محمود البنا ابن مركز تلا.





جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة وتواجد امني منتشر في كافة أنحاء المحكمة .





وتعقد اليوم ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا علي يد ٤ شباب آخرين وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الاولي للاطلاع علي اوراق القضية والمستندات.



