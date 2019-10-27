وصول راجح المتهم الرئيسي و3 آخرين في مقتل البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء ثاني جلسات المحاكمة

وصل منذ قليل إلى قاعة محكمة شبين الكوم المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح و٣ آخرين من المتهمين في قضية مقتل شهيد الشهامة محمود البنا ابن مركز تلا.
جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة وتواجد امني منتشر في كافة أنحاء المحكمة .
وتعقد اليوم ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا علي يد ٤ شباب آخرين وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الاولي للاطلاع علي اوراق القضية والمستندات.
وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاؤه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.